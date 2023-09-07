Как информирует «НБН» со ссылкой на брифинг представительницы Министерства обороны США Сабрины Сингх, в Пентагоне озвучили перечень того, что получат на свой баланс ВСУ.

В частности, она заявила, что сегодня Департамент объявляет об очередной военной помощи для Украинского государства, чтобы можно было противостоять российской агрессии. Это пакет на 600 миллионов долларов США. Он включает в себя как оборудование для усиления ПВО Украины, так и боеприпасы для артиллерийских систем, а также другого вооружения.

Итак, в новый пакет военной помощи США для Украины войдут оборудование для поддержания и интеграции систем ПВО Украины, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем «Хаймарс», артиллерийские снаряды 105-миллиметрового калибра, средства РЭБ и противодействия РЭБ, боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для технического обслуживания.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о новом паке военной помощи США для Украины в один миллиард США.