Как информирует «НБН» со ссылкой на РАР, спикер правительства Польши Петер Мюллер заявил, что в Польше не допустят дестабилизации аграрного рынка страны.

Так, согласно его заявлению, в любом случае Польша будет и дальше оказывать помощь Украинскому государству в противостоянии российской агрессии, так как поражение Украины в войне будет также и поражением Польши. Но что касается импорта зерна, то это не может являться аргументом в других вопросах.

Дословно из заявления спикера правительства Польши Петра Мюллера:

Мы убеждены, что наши действия относительно запрета импорта украинского зерна весьма оправданы. Мы не можем себе позволить нарушить польский аграрный рынок. Мы не изменяем свое мнение относительно данного вопроса, а также будем принимать меры для защиты фермеров Польши.

Напомним, ранее мы уже писали о комментарии Моравецкого относительно решения Польши по запрете ввоза в страну украинского зерна.