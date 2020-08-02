Путин готовит кровавый «Майдан» в Беларуси, ему нужен «ручной» Лукашенко: Портников

В Кремле заинтересованы в кровопролитных протестах в Беларуси, так как это позволило бы Путину полностью подчинить себе Лукашенко.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

По мнению известного украинского телеведущего Виталия Портникова, России выгодно, чтобы мирные протесты в республике Беларусь переросли в кровопролитные столкновения.

Как отметил журналист, Кремль приступил к отработке сценария по дестабилизации ситуации в Беларуси.

«России надо, чтобы протест был кровавым. Если он будет кровавым, то Лукашенко не сможет иметь никаких отношений с Западом. Он не сможет дальше маневрировать… И он будет вынужден выполнять российские требования намного более тщательно, чем он это делал до сейчас», — объяснил Портников.

По его убеждению, с этой целью и были направлены в Беларусь российские «вагнеровцы», если полиция республики откажется стрелять в мирных протестантов, в дело вступят наемники из ЧВК «Вагнер».

Ранее сообщалось о том, что задержанные под Минском «вагнеровцы» готовились для переброски в Украину.