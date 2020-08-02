Задержанные под Минском члены ЧВК Вагнера готовились для переброски в Украину: Венедиктов

Российских наемников из ЧВК Вагнера, задержанных под Минском, готовили для переброски в Украину.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

​Такое мнение было высказано российским журналистом и главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.

«Задержанные под Минском боевики российского ЧВК Вагнера предположительно направлялись не в Африку, а готовились к переброске в Украину из Беларуси»,- написал он на своей странице в Twitter.

Комментируя громкий скандал между Россией и Беларусью, он отметил, что все проясняется, если предположить, что группу российских наемников через Беларусь готовили к переброске в Украину.

«Предположим, что группа ЧВК, задержанная в Беларуси, должна была быть переброшена не в Африку, а в Украину. И тогда много становится яснее», — отметил он.

Как отмечают пользователи соцсети в комментариях, для такого вывода имеются все основания, остается только понять, какую цель преследовали в Кремле.

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