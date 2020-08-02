Задержанные под Минском члены ЧВК Вагнера готовились для переброски в Украину: Венедиктов
Российских наемников из ЧВК Вагнера, задержанных под Минском, готовили для переброски в Украину.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
Такое мнение было высказано российским журналистом и главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
«Задержанные под Минском боевики российского ЧВК Вагнера предположительно направлялись не в Африку, а готовились к переброске в Украину из Беларуси»,- написал он на своей странице в Twitter.
Комментируя громкий скандал между Россией и Беларусью, он отметил, что все проясняется, если предположить, что группу российских наемников через Беларусь готовили к переброске в Украину.
«Предположим, что группа ЧВК, задержанная в Беларуси, должна была быть переброшена не в Африку, а в Украину. И тогда много становится яснее», — отметил он.
Как отмечают пользователи соцсети в комментариях, для такого вывода имеются все основания, остается только понять, какую цель преследовали в Кремле.
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