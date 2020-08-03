Переговоры по Донбассу: эксперты рассказали, каковы шансы на участие США

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заговорил о привлечении к переговорному процессу по Донбассу США. Идею первого президента Украины прокомментировали журналист, политический эксперт Тарас Семенюк и политический аналитик Сергей Постоловский.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «24 Канал».

Тарас Семенюк считает, что Леонид Кравчук, как новый глава украинской делегации ТКГ, должен делать подобные заявления.

«Переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе нужно придать динамики. Кравчук пытается перехватить информационную инициативу», — считает Тарас Семенюк.

По мнению Тараса Семенюка, сейчас для главы Белого дома Дональда Трампа вопрос номер один – это переизбраться на второй срок. В свою очередь главный оппонент Трампа – Джо Байден пока еще не делал никаких заявлений по поводу участия США в переговорах по Донбассу. Эксперт считает, что Байден будет осторожно делать какие-либо заявления по поводу Украины из-за обнародованных пленок записей разговоров Порошенко и Байдена.

В свою очередь политический эксперт Сергей Постоловский считает, что сейчас не стоит ожидать каких-либо заявлений от США по поводу участия в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп сейчас сосредоточен на предвыборной гонке. Поэтому, маловероятно, что Вашингтон сейчас присоединится к переговорам по Донбассу.

« В ближайшей перспективе вряд ли можно надеяться на широкомасштабную поддержку США», — считает Постоловский.

По словам аналитика, в Кремле негативно воспримут победу Джо Байдена на президентских выборах в Штатах. Эксперт считает, что в таком случае, Москва может усилить давление на Украину. Но при этом эксперт не исключает, что Дональд Трамп может переизбраться на второй срок.

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