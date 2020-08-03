Серьезные проблемы в рядах «ЛДНР»: РФ оказала «республикам» особую «услугу»

Террористы «ЛДНР» страдают из-за нехватки бойцов. Российская Федерация своеобразно отреагировала на эту проблему, и стала запугивать жителей «республик», чтобы они активнее вступали в боевые ряды.

Такую информацию сообщило издание DonPress, передает «НБН».

Во многих подразделениях НВФ дефицит кадров и проблемы с дисциплиной. «Республики» сами не справляются с такими трудностями, но Россия готова помогать лишь кнутом, без всяких поощрений.

«Местные жители жалуются, что мужчин, которые достигли призывного возраста запугивают и принуждают присоединяться к силам НВФ. Военкоматам в это деле помогают административные органы и руководство различных предприятий. У людей нет любви к русскому миру, но некоторые всерьез напуганы», — сообщает источник со ссылкой на Телеграмм-канал «Вольнодумец».

Кроме того, ресурс отмечает, что многие люди, которые вернулись из рядов НВФ, предупреждают своих близких о том, что Россия очень плохо относится к «силам республик» и не считается с жителями «ЛДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, Беларусь стянула военные силы к границе РФ: СМИ сообщили, к чему готовится Лукашенко.