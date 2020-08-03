Украинцы совершили «трагическую ошибку» — Тимошенко выступила с критикой в адрес нынешней власти

Лидер ВО «Батькивщина» отметила, что 70% украинцев уверенны в том, что страна двигается в неправильном направлении.

Об этом Юлия Владимировна заявила в эфире «112 Украина«, сообщает «НБН«.

По мнению политика, сейчас у руля правительства оказались «невежды»:

«Если мы поняли, какую трагическую ошибку допустили, проголосовав за такого президента, который привел к правлению невежд и непрофессионалов, то сейчас имеем шанс всё исправить».

Шансом на исправление Юлия Тимошенко называет местные выборы, которые пройдут уже в октябре 2020 года.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, чего лишились украинцы ради нового кредита.