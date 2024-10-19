Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал Bloomberg, от молдавского вице-премьер-министра Кристины Герасимовой прозвучало официальное заявление — РФ растратила почти 100 млн евро в наддежде помешать президентским выбора и референдуму по вступлению в ЕС, которые проводились в Молдове.

По словам Герасимовой, западным партнерам необходимо осознать одно — Молдова является полигоном, на котором испытывают новые политтехнологии, и все, что сработает здесь, позднее будет использовано в других государствах.

Молдавская чиновница добавила — приоритетной целью Кремля является недопущение интеграции Молдовы в ЕС посредством тиражирования нарратива о том, что членство в европейском блоке равноценно выбору войны. В частности, установление пророссийского правительства в Молдове, рассматривается в Кремле как получение рычага влияния в войне против Украины.

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