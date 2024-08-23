Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от Харрис на вышеописанном съезде демократов прозвучало заявление — если она победит на президентских выборах в ноябре, то США продолжат оказывать помощь Украине.

Впрочем, интересно другое — по словам Харрис, за пять дней до полномасштабного вторжения армии Путина в Украину, вице-президент встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским, предупредив его касательно планов России по осуществлению нападения.

Также, Харрис добавила, что способствовала «мобилизации» более, чем 50 государств мира на защиту от путинской агрессии, и, в качестве нового президента, не прекратит «твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО».

Кандидат от демократов обосновала свое преимущество над соперником-миллиардером:

…С другой стороны, [Дональд Трамп] пригрозил отказаться от НАТО. Он поощрял Путина вторгнуться в страну, которая является нашим союзником. Сказал, что РФ может, цитирую, делать все, что ей заблагорассудится.

Ранее мы писали о том, как Харрис высказалась о своем выдвижении кандидатом от демократов на пост президента США.