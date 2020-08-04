Кравчук собирается подставить Фокина: Портников раскрыл, что задумал первый президент Украины

Политика
Ольга Гергелюк0
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Многим показалось странным стремление первого президента Украины Леонида Кравчука приобщить к переговорам по Донбассу в рамках ТКГ, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. Но, по словам журналиста, публициста Виталия Портникова, это выглядело странно только для тех, кто забыл или не знает стиль Кравчука в политике и его взаимоотношения с Витольдом Фокиным.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук. Фото — 12kanal.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Еспресо».

По словам Виталия Портникова, Леонида Кравчука интересует его историческая роль.

«Леонид Кравчук хочет доказать, что он все еще является лучшим украинским политиком – он всегда так думал о себе. Он хочет доказать, что он может решить конфликт, который выглядит неразрешимым»,- пишет журналист.

Кроме того, по словам Портникова, Кравчук хочет доказать, что он профессиональнее, чем его предшественник в ТКГ Леонид Кучма. Но, при этом первый президент независимой Украины не хочет делать какие-либо заявления или поступки, которые могут очернить его политическую репутацию.

Вот здесь новому главе украинской делегации в ТКГ и понадобился первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

По словам Портникова, Кравчуку нужен Фокин, чтобы тот делал заявления, которые хорошо воспримут в Кремле. Кроме того, первый премьер-министр Украины  нужен Кравчуку для контактов с представителями ОРДЛО.

Таким образом, Леонид Кравчук сможет избежать ударов по своей политической репутации.

«Кравчук всегда подставлял Фокина, когда не мог определиться с решением», — отметил Портников.

Ранее мы сообщали, что Витольд Фокин готов поехать в ОРДЛО, чтобы вести переговоры. 

 

 


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