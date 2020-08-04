Кравчук собирается подставить Фокина: Портников раскрыл, что задумал первый президент Украины

Многим показалось странным стремление первого президента Украины Леонида Кравчука приобщить к переговорам по Донбассу в рамках ТКГ, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. Но, по словам журналиста, публициста Виталия Портникова, это выглядело странно только для тех, кто забыл или не знает стиль Кравчука в политике и его взаимоотношения с Витольдом Фокиным.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Еспресо».

По словам Виталия Портникова, Леонида Кравчука интересует его историческая роль.

«Леонид Кравчук хочет доказать, что он все еще является лучшим украинским политиком – он всегда так думал о себе. Он хочет доказать, что он может решить конфликт, который выглядит неразрешимым»,- пишет журналист.

Кроме того, по словам Портникова, Кравчук хочет доказать, что он профессиональнее, чем его предшественник в ТКГ Леонид Кучма. Но, при этом первый президент независимой Украины не хочет делать какие-либо заявления или поступки, которые могут очернить его политическую репутацию.

Вот здесь новому главе украинской делегации в ТКГ и понадобился первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

По словам Портникова, Кравчуку нужен Фокин, чтобы тот делал заявления, которые хорошо воспримут в Кремле. Кроме того, первый премьер-министр Украины нужен Кравчуку для контактов с представителями ОРДЛО.

Таким образом, Леонид Кравчук сможет избежать ударов по своей политической репутации.

«Кравчук всегда подставлял Фокина, когда не мог определиться с решением», — отметил Портников.

Ранее мы сообщали, что Витольд Фокин готов поехать в ОРДЛО, чтобы вести переговоры.