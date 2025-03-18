Портников в эфире своего YouTube-канала рассказал, что заявления о том, что у главы Белого дома есть какие-то невероятные экономические инструменты влияния на кремлевского диктатора, совершенно не соответствуют действительности.

По его словам, один из немногих козырей в руках американского лидера – военная помощь Украине, пишет издание «НБН».

Политический аналитик объяснил, что Трамп может ужесточать или ослаблять антироссийские санкции. Однако за три года полномасштабной войны стало понятно, что «так называемые западные санкции из ада больше не работают», поскольку Штаты не смогут заставить Китай и Индию не получать нефть из РФ.

Журналист уточнил, что это не означает, что Кремль нельзя заставить прекратить агрессию в отношении Украины экономическими инструментами. Это будет долгий путь, однако президент США хочет получить быструю победу. В то же время геополитическая роль Америки будет только уменьшаться.

Ранее Портников объяснил, почему стратегия главы Белого дома по достижению мира в Украине является провальной.