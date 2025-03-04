Политический эксперт в эфире своего YouTube-канала прокомментировал намерение американского президента «действовать с позиции пряника» –ослабить российские санкции, чтобы Москва пошла ему на уступки, пишет издание «НБН».

По его словам, такой шаг только продемонстрирует слабость Трампа, а также увеличит аппетиты РФ и Китая с точки зрения усиления их военной и экономической агрессии в различных регионах мира.

Журналист обратил внимание на слова президента США о том, что и украинцы, и россияне устали от войны и хотят мира. Аналитик отметил, что соответствующее заявление не подтверждается никакой конкретикой. Для окончания боевых действий недостаточно, чтобы Зеленский выражал признательность Америке за поддержку его страны и говорил о желании достичь мира как можно быстрее.

Портников утверждает, что для прекращения боевых действий нужно, чтобы глава Кремля согласился хотя бы на временное перемирие. Пока нет никаких оснований считать, что диктатор одобрит такое развитие событий, что Трамп отказывается признавать.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «наилучшую альтернативу» введению миротворческих сил в Украину.