Офис президента не понимает, что происходит – Бутусов раскритиковал заявление Мендель о Донбассе

Известный журналист Юрий Бутусов поддал критике заявление пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель о ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сделала заявление по поводу первой недели перемирия в зоне боевых действий на Востоке Украины. Она отметила, что НВФ провоцируют ВСУ на конфликт, но украинская армия «показала себя мудрой», не отвечая на провокации.

На данное заявление Мендель отреагировал журналист Юрий Бутусов. Он раскритиковал слова пресс-секретаря главы государства. Он заявил, что высказывания пресс-секретаря главы государства, свидетельствуют о том, что Офис президента не понимает, что происходит. Журналист в недоумении, как представитель Верховного Главнокомандующего может во время войны хвалит армию за то, что она не отвечает на провокации со стороны врага.

«Что же это за борьба за мир – ценой отсутствия реакции на нарушение наших границ и законов?», — пишет журналист.

По словам журналиста, таким образом, у Зеленского распространяют «пораженческие настроения». А потом, по его словам, эти же люди, задаются вопросом, почему никто не хочет идти служить в армию.

«Яркая демонстрация того, что Офис президента не понимает, что происходит, и сами распространяют пораженческие настроения», — пишет Бутусов.

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