Вы там совсем с ума посходили? – Азаров рассказал, что хотят сделать «слуги народа» с Верховной Радой

Политика
Родион Власов0
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Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что партия «Слуга народа» задумала сделать с ВРУ. По его словам, инициатива такова: полноценный ребрендинг со всеми его вытекающими. Именно это и возмутило экс-премьера, который считает, что в Украине нужно заняться более серьезными проблемами.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото — Nbnews.com.ua

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «НБН».

«Слуги народа захотели устроить ребрендинг Рады. Видите ли, в стенах ВРУ присутствует не соответствующая идеологическая основа. Иными словами, здание 1939 года не может нести правильного посыла для демократического бренда. Ребята, Вы там совсем с ума посходили? В стране что ли нет проблем поважнее?», — написал Азаров.

Пользователи соцсетей тоже высказали свои мнения. Однако они были далеко не в поддержку вышесказанного. Многие в очередной раз высмеяли заявления экс-премьера, поскольку посчитали их чистой воды провокацией, направленной на дискредитацию власти.

Как сообщалось ранее, что ждет «Л/ДНР» в составе Украины: министр удивил смелым заявлением насчет «республик».


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