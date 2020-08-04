Вы там совсем с ума посходили? – Азаров рассказал, что хотят сделать «слуги народа» с Верховной Радой

Бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что партия «Слуга народа» задумала сделать с ВРУ. По его словам, инициатива такова: полноценный ребрендинг со всеми его вытекающими. Именно это и возмутило экс-премьера, который считает, что в Украине нужно заняться более серьезными проблемами.

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «НБН».

«Слуги народа захотели устроить ребрендинг Рады. Видите ли, в стенах ВРУ присутствует не соответствующая идеологическая основа. Иными словами, здание 1939 года не может нести правильного посыла для демократического бренда. Ребята, Вы там совсем с ума посходили? В стране что ли нет проблем поважнее?», — написал Азаров.

Слуги народа задумали ребрендинг Рады, видите ли у него не та идеологическая составляющая, т.к. здание 1939 г. не несет правильного посыла для демократичного бренда, а образ советского прошлого Ребята, Вы там совсем с ума посходили? Неужели в стране нет других проблем? pic.twitter.com/rHpyol9ljl — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) August 3, 2020

Пользователи соцсетей тоже высказали свои мнения. Однако они были далеко не в поддержку вышесказанного. Многие в очередной раз высмеяли заявления экс-премьера, поскольку посчитали их чистой воды провокацией, направленной на дискредитацию власти.

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