Нардеп в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что нужно будет думать о закрытии национального телемарафона, если он не изменит формат и продолжит транслировать бровадные новости с фронта, теряя доверие украинцев, информирует «НБН».

Юрчишин сообщил, на сегодня пока непонятно, что делать с «Едиными новостями». Можно решить, чтобы телемарафон оставался в эфире до конца войны. Однако финансовая поддержка Украины со стороны партнеров сокращается, в результате сокращается украинская экономика, что означает нехватку средств по всем направлениям.

Чиновник объяснил, что в приоритете остается обеспечение армии, в частности финансы на покупку боеприпасов и перезарядку ЗРК Patriot.

Нардеп отметил, что, если доверие украинцев к «Единым новостям» не вернется хотя бы частично, начнет падать доверие граждан и к властям страны, ведь национальный телемарафон заявлен как рупор руководства Украины.

Представитель Верховной Рады добавил, шесть телеканалов, которые создают «Единые новости», уже профинансированы на этот год. В конце 2024-го будет решен вопрос относительно судьбы телефона.

Отметим, что социологические опросы демонстрируют падение доверия украинцев к «Единым новостям».