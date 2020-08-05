Будут давить на Украину – Гай раскрыл цель Кремля на ближайшие два месяца

Волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай считает, что Кремль спешит. По его словам, РФ хочет, чтобы Украина в течение двух месяцев в рамках ТКГ максимально продвинулась в направлении сдачи национальных интересов.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Obozrevatel.

По словам волонтера, Кремль хочет, чтобы Украина предоставила оккупированным территориям Донбасса особый статус и закрепила его в Конституции. Кроме того, РФ не теряет надежду на проведение Украиной местных выборов в ОРДЛО. Но, как отметил Гай, «это уже невозможно по украинскому законодательству».

«Они будут продолжать давить. Искать разные способы, возможности для того, чтобы надавить на Украину и провернуть все те инициативы, которые они планируют», — отметил Гай.

Также Мирослав Гай прокомментировал назначение Леонида Кравчука в ТКГ. По его словам, россияне всегда согласовывают ту кандидатуру главы украинской делегации в ТКГ, которая выгодна для них. По словам волонтера, президент Зеленский не мог назначить в ТКГ Виктора Медведчука, иначе бы общество отреагировало бы на это назначение крайне негативно. Поэтому, по словам волонтера, президент назначил в ТКГ, Леонида Кравчука, как человека приближенного к Виктору Медведчуку.

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