Реакция «МИД ДНР» на последние заявления Кравчука: Никонорова назвала единственный способ возврата к мирному существованию Донбасса

В так называемом «МИД ДНР» прокомментировали последние заявления главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. С заявлением выступила «руководитель МИД» непризнанной «республики» Наталья Никонорова.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

«Руководитель» «МИД ДНР» Наталья Никонорова отреагировала на последние заявления представителей украинской делегации в ТКГ. В частности она обратила внимания на заявления главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Она отметила, что Кравчук предлагает искать новые компромиссы. По ее словам, это подразумевает пересмотр ранее достигнутых соглашений.

Представительница непризнанной «республики» «посоветовала» всем участникам украинской делегации в ТКГ «внимательно перечитать документы по которым они собираются работать».

По словам Никоноровой, единственным способом возврата к мирному существованию Донбасса является выполнение Киевом Минских договоренностей. Кроме того, представительница «ДНР», хочет, чтобы Киев предоставил Донбассу «особый статус» с имплементированной формулой Штайнмайера.

«Выполнение Комплекса мер – единственный способ возврата к мирному существованию Украины и Донбасса. В связи с этим у нас вызывает большое беспокойство отказ Кравчука обсуждать внесения изменений в Конституцию Украины», — заявила Никонорова.

Кроме того, Никоноровой не понравилась идея Кравчука относительно наделения Донбасса статусом свободной экономической зоны.

«Вместо работы над закреплением особого статуса, нам предлагается «специальный режим управления» и вспомнили о свободной экономической зоне для привлечения инвестиций», — заявила Никонорова.

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