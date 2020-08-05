Она вообще адекватная? – Береза набросился на пресс-секретаря Зеленского после ее слов о Донбассе

Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза жестко раскритиковал Юлию Мендель. Причиной тому стали ее слова о перемирии на Донбассе и возможных военных действиях из-за разного рода провокаций.

Об этой информации сообщил сам Береза в своем «Телеграме», передает «НБН».

«На этой неделе украинская армия продемонстрировала свою мудрость. Если с противоположной стороны провоцируют ВСУ на конфликт, вследствие чего – и срыв хрупкого режима перемирия, а исходя из этого не дают себя провоцировать – это проявление мудрости и преданности миру», — заявила Мендель.

На этот счет Береза, очевидно, начал сомневаться в том, что пресс-секретарь Зеленского является адекватным человеком. К сожалению, экс-депутат не стал раскрывать, что именно его возмутило в этих словах. Поэтому многим, кто просмотрел этот пост, остается только догадываться, почему последовала столь бурная реакция.

«Она вообще адекватная», — лаконично написал Береза в своем посте.

Как сообщалось ранее, Путин еще в 2010 предупредил насчет Крыма: СМИ опубликовали пророческое заявление.