В СМИ рассказали о заявлении российского президента 10-летней давности, в котором обнаружили пророческие слова. Владимир Путин сообщил, что цена, которая платила тогда Москва Киеву за размещение на Крымском полуострове военного флота РФ слишком дорогая.

Об этой информации сообщил портал Утро.ру, передает «НБН».

Отмечается, что президент РФ тогда прокомментировал соглашение касательно продления срока пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Крыма на 25 лет после 28 мая 2017 года. Это пребывание тогдашняя Госдума и ВРУ ратифицировали еще 27 апреля 2010 года. По словам Путина, которые были сказаны в 2010 году, РФ должна была каждые 10 лет выплачивать Украине около 40-45 миллиарда долларов.

«Цена вопроса, которую нам выставили – это просто запредельное явление. За эти деньги Янукович и Азаров были бы съедены мною. Я бы съел их вместе взятых. Таких финансовых средств не может стоить ни одна военная база в нашем мире», — сообщил тогда Путин.

Как сообщалось ранее, по факту признаюсь – Пушилин рассказал о катастрофических провалах «ДНР» и бюрократии.