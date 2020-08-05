Переговори по Донбасу: як Росія руйнує мінський і нормандський формати

Кравчук очолив Тристоронню контактну групу в Мінську замість Кучми. А представник Росії Козак заявив про вихід з перемовин радників лідерів нормандського формату.

Утім, Кравчук, як і Кучма, виконуватиме представницькі функції у Тристоронній контактній групі. Основну роботу проводитиме віцепрем’єр Олексій Резніков, який зарекомендував себе як досвідчений перемовник.

Посада президента України значно підвищує представницький рівень переговорної групи. Призначення Леоніда Кравчука змушує Кремль реагувати – змінювати склад переговорної групи з боку Росії.

Таким чином Україна показує Заходу, що робить усе можливе для підвищення суб’єктності переговорів у Мінську. Якщо раніше в Тристоронній контактній групі були фактично приватні особи, то зараз це представники уряду і парламенту. Ті, хто напряму може впливати на хід виконання рішень щодо мінських угод. Цим, ми демонструємо Росії і нашим партнерам, що готові до діалогу.

Водночас віцепрем’єр Резніков заявив, що підтримує ініціативу Зеленського щодо призначення Кравчука. Також він заявив: якщо на чолі буде хтось із «патріархів», це краще для мінського процесу.

Після призначення Кравчук заявив, що є ціла низка кроків, які можна об’єднати в одну систему. Перше – це домогтися, як би не було важко, і зустрітися на рівні російської та української влади, сам на сам. «Те, що діється на Донбасі, – це рука Кремля. І поки ми не домовимося з Росією – що ми можемо, що Росія може, що ми не можемо», — вважає Кравчук.

Росія розуміє гру України навколо мінських угод і намагається перехопити ініціативу у нормандському форматі. Козак своєю заявою натякає на вихід із мінського процесу.

Заява Козака – спроба дипломатичного тиску на Україну. Росія хоче прив’язати всі дії України у нормандському форматі до позиції перших осіб держави – міністра закордонних справ або президента. Зокрема, до положень, які були ухвалені на паризькій зустрічі лідерів «нормандської четвірки», де на себе взяв зобов’язання безпосередньо президент Зеленський.

У Мінську підписи ставив Кучма, який не мав офіційного статусу. Тепер Росія хоче звузити нам поле для маневру. Відсікти Єрмака і сконцентруватися на ніби невиконанні Україною взятих зобов’язань у Парижі.