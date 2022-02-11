Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил неутешительные новости об итогах переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на россми, передает «НБН».

По словам Козака, ощутимых результатов добиться не удалось – итоговый документ так и не был согласован. В очередной раз Москва выразила надежду, что Киев будет благоразумен и не пойдет на силовые решения конфликта в Донбассе. При этом, говоря о возможных боевых действиях, Козак назвал жителей по ту сторону линии соприкосновения «собственными гражданами» Украины.

Также Дмитрий Козак несколько разочарован тем, что Германия и Франция не хотят оказывать давление на Украину, чтобы состоялся прямой диалог с представителями самопровозглашенных республик. Максимум, на что готовы участники «Нормандского формата» – это выразить понимание позиции Москвы, которая настаивает на выполнении именно этого пункта Минских соглашений.

Стоит отметить, что мы уже рассказывали о заявлении Козака после переговоров по Донбассу.