Приближаются к позициям «ДНР»: в псевдореспублике обвинили ВСУ в срыве всеобщего режима перемирия

Политика
Христина Качоровська0
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«Военкор ДНР» Марина Харькова сообщает, что украинские военные не соблюдают новый режим прекращения огня. Более того, по её словам, ВСУ укрепляют свои позиции и приближаются к позициям оккупантов.

Боевики "ДНР"
Боевики «ДНР». Фото — defence-ua.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

По словам Харьковой, военные ВСУ якобы продолжают обстреливать позиции боевиков из пулеметов и гранатометов. Помимо этого, «военкор ДНР» сообщает, что украинские военные начали приближаться к позициям оккупантов из «ДНР»:

«ВСУ активно обустраивают ходы в траншеях, укрепляют свои позиции и, вместе с этим, продвигаются к нам. Копают вперед, сокращают расстояние в местах, которые не заминированы».

Напомним, ранее мы писали, что РФ запретила своим гражданам въезд в «ДНР».


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