Запрет партии «Слуга народа»: в Окружной суд Киева направили неожиданный иск

В столичный Окружной административный суд поступил серьезный иск со следующим требованием: аннулировать свидетельство о регистрации партии «Слуга народа». Истец так и остался неизвестным, однако, поскольку суд принял дело, и об этом написали в ряде СМИ, то, скорее всего, за этим решением стоят «большие» люди.

Об этой информации сообщила Politeka, передает «НБН».

«Истец попросил суд Киева признать бездеятельность Минюста противоправной. По словам истца, Минюст не выполняет положений статьи закона «О политических партиях в Украине», а также некоторой части Положения о Министерстве юстиции. Истец считает, что эксперты не выполняют представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации фракции «Слуга народа», — сказано в сообщении.

Более того, истец передал необходимую документацию в суд, чтобы аннулировать регистрацию «Слуги народа».

К сожалению, истец остался неизвестным. Возможно, за этим иском стоят другие политические деятели или представители большого бизнеса. К сожалению, точной информации по этому поводу нет.

Известно, что в данный момент суд рассматривает вопрос о том, чтобы открыть производству по вышеупомянутому иску.

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