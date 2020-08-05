Запрет партии «Слуга народа»: в Окружной суд Киева направили неожиданный иск

Важное Политика
Родион Власов0
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В столичный Окружной административный суд поступил серьезный иск со следующим требованием: аннулировать свидетельство о регистрации партии «Слуга народа». Истец так и остался неизвестным, однако, поскольку суд принял дело, и об этом написали в ряде СМИ, то, скорее всего, за этим решением стоят «большие» люди.

Политики
Политики. Фото -Liga.Net

Об этой информации сообщила Politeka, передает «НБН».

«Истец попросил суд Киева признать бездеятельность Минюста противоправной. По словам истца, Минюст не выполняет положений статьи закона «О политических партиях в Украине», а также некоторой части Положения о Министерстве юстиции. Истец считает, что эксперты не выполняют представления в суд об аннулировании свидетельства о регистрации фракции «Слуга народа», — сказано в сообщении.

Более того, истец передал необходимую документацию в суд, чтобы аннулировать регистрацию «Слуги народа».

К сожалению, истец остался неизвестным. Возможно, за этим иском стоят другие политические деятели или представители большого бизнеса. К сожалению, точной информации по этому поводу нет.

Известно, что в данный момент суд рассматривает вопрос о том, чтобы открыть производству по вышеупомянутому иску.

Напомним, боевики не пропускают через КПВВ на Донбассе: в «Новотроицком» люди 2 недели живут в наметах.


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