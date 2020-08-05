Зеленский попросил Лукашенко выдать Украине задержанных в Беларуси «вагнеровцев»

Главы государств Украины и Республики Беларусь провели телефонный разговор, в котором обсудили вопрос выдачи Украине некторых российских наемников, которые воевали на Донбассе.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт главы государства.

Отмечается, что президенты двух стран очень детально поговорили о задержании в Беларуси боевиков из ЧВК «Вагнера». Стороны пришли к выводу, что компетентные органы Украины и Беларуси могут вместе взаимодействовать в этой ситуации. В частности, отметил Владимир Зеленский, Беларусь может выдать Украине часть задержанных, которые воевали в НВФ на Донбассе:

«Я убежден, что все, кто воевал в незаконных вооруженных формированиях против Украины должны понести справедливое наказание. Надеюсь, нам передадут всех подозреваемых и мы привлечем их к уголовной ответственности».

Помимо этого Лукашенко и Зеленский поговорили о подготовке к Третьему форуму регионов Украины и РБ, который должен пройти уже этой осенью.

Украинский президент также поблагодарил Александра Григорьевича за то, что последний предоставил гуманитарную помощь жителям западной Украины, которые пострадали от паводков в июле:

«Этот дружественный шаг снова доказал, как важно наше сотрудничество».

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского есть вопросы к НАТО и ЕС.