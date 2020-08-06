Что будет с Донбассом после войны: Резников представил смелый прогноз будущего Украины

Военные действия сумели нанести непоправимый вред экономике Донбасса и его инфраструктуре. Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников сообщил, что восстанавливать Донбасс после деятельности террористов из «Л/ДНР» нет смысла, однако, по его словам, это дает возможность создать на этой территории совершенно новую экономику.

Об этой информации сообщил лично Резников, передает «НБН» со ссылкой на «Гордон».

«Будет новый Донбасс – он станет центром обновленных подходов к промышленному производству. Война превратила районы, которые занимались промышленностью в руины. При этом военные действия принесли нам возможность для инноваций смелого характера, а также оригинального мышления. Применить все это не совсем возможно в более развитых условиях экономики», — сообщил в самом начале Резников.

После этого он рассказал, что уже отправил запрос донорским структурам на активное участие в процессе построения так называемого «нового Донбасса». Как можно заметить, политик надеется на лучшее даже после тотальной войны в регионе.

Напомним, вторжение Украины в «Л/ДНР»: эксперт сообщил, когда ВСУ восстановят целостность страны.