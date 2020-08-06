Что-то произошло – Невзоров рассказал, как начнется Третья мировая война

Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал недавние события, связанные с российскими сбросами и взрывом в Бейруте. Он считает, что Владимир Путин или кто-то в Кремле заинтересован в глобальном конфликте, чтобы пропаганда РФ работала.

Об этой информации сообщил Невзоров во время интервью «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Для начала о Становском – это своего рода Соловьев для особо умных. Это серьезная боевая единица по ту сторону. Через него идут вбросы. Что-то произошло… Отчего вообще это происходит? Мы видим колоссальный дефицит врага. Но его нет. Некем пугать. Для пропаганды – это проблема высшего разряда», — сообщил журналист в самом начале.

После этого Невзоров рассказал, что война между США и РФ возможно только тогда, когда Америка в честном порядке выполнит все поставки по ленд-лизу, которые будут заключены в договоре между двумя державами.

«Но зачем вдруг понадобилась Третья мировая? Эта запретная тема, очевидно, снова будет актуальной. Доверена она одному из самых искусных – Сатановскому. Однако это не недуманная проблема, не пугалка. У Кремля кончились пугалки. Пропаганда не работает без врага явного или надуманного», — сообщил он следом.

В конце журналист сообщил, что Третья мировая война начнется с того, что у населения будут конфисковать коляски, которые были переданы в танки. В них любят катать детей на 9 мая. Это в какой-то степени тоже боевая единица, как считает Невзоров. Там небольшой танкист точно пропихнется. А катать ее на фроне будут генералы, с иронией подметил эксперт.

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