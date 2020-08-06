Лукашенко пригласил в Беларусь украинского и российского Генпрокуроров: будут обсуждать ситуацию с «вагнеровцами»
Лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил вызвать в Минск Генеральных прокуроров Украины и Российской Федерации.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «БелТа«.
Беларусь хочет обсудить с Украиной и Россией ситуацию с наемниками из ЧВК «Вагнера». Для этого президент РБ Лукашенко распорядился позвать в страну Генпрокуроров Украины и России.
Напомним, ранее Дмитрий Гордон заявил, что Лукашенко выдаст Украине задержанных «вагнеровцев».
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