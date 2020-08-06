Шаг навстречу Януковичу — экс-генпрокурор Луценко о назначении Татарова в Офис президента

В среду, 5 августа, новым заместителем главы ОП стал Олег Татаров — активный противник Евромайдана, которого называли протеже экс-главы МВД Виталия Захарченко. Его возвращение во властные структуры вызвало массу негодования среди общественности и не только.

Об этом пишет «НБН«.

Прокомментировал внезапное появление Татарова и бывший генеральный прокурор Украины Юрия Луценко. У себя в Facebook он написал, что его назначение в роли «смотрящего» за правоохранительной системой не имеет законных оснований:

«Никакой чиновник из Офиса президента не имеет права хоть как-то влиять на силовые структуры. Координация и присмотр за ними — это только право Генпрокурора. А назначение «смотрящего» за правоохранительными органами — это желание начать политические репрессии».

Луценко отметил, что назначение человека, который занимался репрессия против Майдана и был аз это люстрирован — это вызов для всех демократических сил:

«Это шаг навстречу Януковичу и его страусам».

Напомним, ранее Березовец прокомментировал назначение Татарова.