О том, что целью «Перуна» является дестабилизация политической обстановки не только в нашей стране, но и в государствах Запада, в частности, россияне пытаются сформировать условия для «решения задач» так называемой «СВО», при этом, операция затрагивает ВОТ (временно оккупированные территории) Украины и большинстве регионов РФ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт ГУР Минобороны.

Как стало известно, в операции «Перун» участвуют сотрудники Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и агенты российских спецслужб.

В задачи вышеуказанных россиян поставлено осуществление мероприятий, дискредитирующих отечественных и западных проукраинских политиков:

«вбрасыванием» обвинений касательно коррупции чиновников и предательства интересов Украины;

оправданием агрессии РФ против Украины и освещения ситуации с выгодной для Москвы точки зрения;

распространением на медиаресурсах ложных сведений о «нормализации жизни» на ВОТ благодаря руководству РФ;

формированием в российском и европейском сегментах медиапространства образа «украинских нацистов».

Следует учесть, что завершение операции «Перун» планируется лишь 30-го июня 2024-го года.

Ранее мы писали о том, что в ГУР рассказывали, сколько раз РФ пыталась ликвидировать Буданова с начала войны.