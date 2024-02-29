О том, что украинская военная разведка располагает не только списками личностей, с которыми Москва «отрабатывают» проведение «Майдана-3», в частности, для привлечения таких украинцев к распространению пророссийской риторики и оказания влияния на общественно-политическую обстановку в нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Андрея Юсова, опубликованное «Радіо Свобода».

По словам Юсова, по известным причинам, он не намерен называть конкретные десятки фамилий вероятных российских агентов влияния, но может утверждать о составленных ГУР МОУ перечнях людей, с которыми «враг работает», то есть вскоре «шпионы» поставят на поток выполнение задач по распространению риторики Кремля и дестабилизации украинского социума.

Спикер ГУР Минобороны Украины добавил, что враги действуют не напрямую, то есть не обращаются к определенному интересующему их человек «с красной звездой», а зачастую выходят через посредников, предложив нейтральную тематику, чтобы вкрапить в их сознание те нарративы, «которые нужны врагу». Кроме того, подобные мероприятия, как и попытки, «происходят как в Украине, так и за границей».

Также, тиражировать дезинформацию, выгодную Москве, спецслужбы РФ могут посредством массовой покупки и создания Telegram-каналов и «ботоферм», что существенно усиливает масштаб вражеской риторики в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как Буданов высказывался о «замораживании» войны и оценивал возможность такого сценария.