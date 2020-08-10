Кремль готов идти на уступки по Донбассу: масштабное перемирие и отвод войск

Главное Политика
Ник Петров0
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После объявления перемирия с 27 июля в зоне боевых действий на Донбассе появилась реальная возможность договориться с РФ и боевиками о разведении войск вдоль всей линии разграничения.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Деоккупация Донбасса.
До конца августа на Донбассе могут полностью развести войска. Фото: glavred.info.

По словам военного эксперта Олега Старикова, в настоящее время сложилась ситуация, когда в завершении конфликта на Донбассе заинтересованы не только Германия и Франция, но и сама Россия.

«Сейчас сложилась такая мировая конъюнктура, уже есть политическая воля не только с украинской стороны, но и со стороны Кремля, а также Берлина и Парижа», — отмечает Стариков.

При этом эксперт подчеркнул, что развести войска необходимо до ухудшения погодных условий, чтобы успеть подготовить новые позиции.

По мнению другого российского эксперта, адвоката Николая Полозова, Россия наоборот не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе, потому как в Кремле прекрасно осознают, что после того, как Украина вернет оккупированные территории ОРДЛО, будет с большей остротой поднят вопрос о деоккупации Крыма.

Ранее сообщалось о важной победе Украины на Донбассе.


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