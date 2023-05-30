Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
Дословно из обнародованного сообщения:
Представители оккупационных сил России вывозят из государственных учреждений Кременной в оккупированный Луганск документацию из госучреждений. ЦНС благодарит наше подполье, благодаря которому это стало известно. Мы обращаемся с призывом в дальнейшем сообщать данные о перемещении и расположении оккупационных сил, чтобы ускорить освобождение нашей земли от войск государства-оккупанта.
Ранее мы писали, что подобная ситуация наблюдается в Мелитополе.