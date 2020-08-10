Путин может напасть на Украину уже в августе: астролог Влад Росс о реальной угрозе для нашей страны

После «обнуления» президентских сроков Путина, Кремль может пойти на масштабное наступление против Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такое предостережение прозвучало из уст известного астролога Влада Росса. По его убеждению, угроза нападения России на Украину вполне реальная

«Путину осталось жить год-два максимум. Его высказывание, уже ставшее крылатым – «Мы попадем в рай», было неслучайным: Путин знал, что скоро уйдет из жизни. А звезды показывают однозначно, что его дни сочтены. Учитывая это, Путин способен на все, что угодно», – отметил Влад Росс.

При этом, астролог указывает, что вероятной датой нападения может быть 24 августа.

По его словам, может повториться ситуация, произошедшая в 2014 году, когда Порошенко в этот день собрал на военном параде в Киеве всю лучшую технику и элитные войска. Путин же в это время ввел свои войска на Восток Украины.

В связи с этим, Росс порекомендовал украинскому президенту Зеленскому воздержаться от парадов и с особым вниманием контролировать ситуацию на Донбассе.

Вместе с тем, астролог считает благоприятным периодом для переговоров на высшем уровне между президентами Украины и России конец октября – начало ноября, если, как подчеркнул Росс, Путин до этого времени не совершит провокации.

Ранее сообщалось о том, что Шойгу подтвердил, что Россия слишком далеко зашла в вопросах с Украиной.