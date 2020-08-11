Это станет основой развития Донбасса – Пушилин заявил о судьбоносных изменениях в «ДНР»

Глава «ДНР» Денис Пушилин отличился новыми громкими заявлениями о будущем «республики». Он провел рабочую встречу с ректором Донецкого национального технического университета Александром Аноприенко. В ходе встречи Пушилин анонсировал мощное усиление угольной отрасли неподконтрольной Украине части Донбасса.

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

В пресс-службе лидера сепаратистов отметили, что Пушилин и Аноприенко пришли к выводу, что благодаря модернизации угольной отрасли «республики», цена на донецкий уголь возрастет в 1,5-2 раза. Аноприенко отметил, что новые технологии помогут не только в развитии добычи угля, но и окажутся полезными для смежных отраслей.

Пушилин выразил благодарность Аноприенко за аналитическую работу и заявил о том, что теперь для «республики» важно внедрить теорию в практику. Он подчеркнул, что от этого зависит успех развития «ДНР» на ближайшие десятилетия.

Напомним, как сообщалось ранее, Пушилин лично вышел к недовольным жителям «ДНР»: диалог привел к неожиданным последствиям.