Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева

Главное Политика
Христина Качоровська0
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Известный украинский юморист и телеведущий Сергей Притула будет бороться за кресло эра украинской столицы от партии «Голос».

Сергей Притула
Сергей Притула. Фото — slovoidilo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на съезд политсилы.

На съезде, 11 августа, было решено, что «Голос» на выборах мэра Киева будет представлять известный шоумен и волонтер Сергей Притула:

«Киев — это мой дом. Как и любой другой человек, я хочу видеть украинскую столицу совершенно другой», — заявил Притула на съезде.

Напомним, ранее мы писали, что Верещук оценила свои шансы на победу в выборах мэра Киева.


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