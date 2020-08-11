Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева

Известный украинский юморист и телеведущий Сергей Притула будет бороться за кресло эра украинской столицы от партии «Голос».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на съезд политсилы.

На съезде, 11 августа, было решено, что «Голос» на выборах мэра Киева будет представлять известный шоумен и волонтер Сергей Притула:

«Киев — это мой дом. Как и любой другой человек, я хочу видеть украинскую столицу совершенно другой», — заявил Притула на съезде.

Напомним, ранее мы писали, что Верещук оценила свои шансы на победу в выборах мэра Киева.