В Москве проходят экстренные учения полиции со щитами: отрабатываются действия на митинге

Московскую полицию экстренно вывели для проведения учений по отработке действий на митинге.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Как отмечают средства массовой информации, полицейские были при полной амуниции и со щитами. И хотя, со слов правоохранителей, они были плановыми, но между собой они говорят, что, вероятнее всего, идет отработка действий по подавлению массовых протестов.

При этом, не исключается связь с масштабными акциями, проходящими в Беларуси, так как на учения неожиданно добавили работу со щитами.

Ранее сообщалось о том, что Россия стала страной-изгоем для Запада.