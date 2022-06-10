Об этом сообщило агентство «УНИАН», сославшись на выступление белорусского диктатора на республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне», передает «НБН».

Диктатор Беларуси припугнул своих чиновников «украинским сценарием» и призвал сделать выводы после протестов 2020 года. Лукашенко заявил, что в случае какой-то «заворушки» у него не будет сильного желания бегать с автоматом, как это было 2020 года. Диктатор грозится отправить вперед своих подчиненных.

«Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю. Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом буду вот тут бегать – вы побежите впереди», — сказал диктатор.

Кроме того, нелегитимный президент Беларуси заявил о том, что необходимо «зачистить общество» от политически ангажированных людей. Лукашенко заявил, что они якобы прячутся в некоммерческих организациях на подобии организаций по защите животных.

К слову, недавно Лукашенко отличился очередным абсурдным заявлением о российско-украинской войне.