Как информирует «НБН», российское издание «Коммерсант» сообщает, что переговоры проводятся в Анкаре. Также росСМИ отмечает, что на мероприятие прибыл глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

О самом предмете переговорного процесса нет никакой информации. Ранее об этом мероприятии также не было никакого анонса.

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков также не смог ни опровергнуть, ни подтвердить данные о переговорах российской и американской сторон в Анкаре, о чем информирует российское пропагандистское информационное агентство РИА «Новости».

В свою очередь представитель Турции также никак не прокомментировал вероятные переговоры США и РФ в Анкаре, о чем пишет Reuters.

Хотя ранее, девятого ноября, издание Bloomberg информировало, что Россия и Соединенные Штаты Америки планируют встретиться в самые ближайшие недели для того, чтобы возобновить инспекции объектов ядерного оружия в соответствии с новым договором о стратегическом наступательном вооружении.

Эти переговоры были приостановлены из-за войны, которую начала РФ против Украины 24 февраля 2022 года.

Напомним, ранее в МИД РФ в очередной раз призвали Украину к переговорам.