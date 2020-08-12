Судьба «Л/ДНР» будет решена – источник о том, что будет с Донбассом, если РФ введет войска в Республику Беларусь
Информационный ресурс ОРЛО «Луганский инсайд» не исключает, что РФ может ввести войска в Республику Беларусь.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».
Автор публикации считает, что данный сценарий развития событий станет возможным, если президент РБ Александр Лукашенко не сможет справиться с протестами.
« У Лукашенко может просто не остаться другого выбора, кроме как обратиться за «помощью» к РФ. По сути этого выбора у него уже нет. Если он не решится на этот шаг – его просто сметут», — пишет ресурс.
Если РФ введет свои войска в Республику Беларусь, тогда страны неизбежно объединяться в Союзное государство.
« У России тогда развяжутся руки и для решения украинского вопроса. Судьба «Л/ДНР» также будет решена в сжатые сроки», — пишет ресурс.
Также ресурс предполагает, что данный сценарий может и не реализоваться. Ведь, в Кремле понимают, что за вторжение в Беларусь, против России страны Запада введут новые санкции.
«Российские элиты боятся санкций западных партнеров. В случае, если РФ начнет резкие движения, то Запад нарисует Путину перспективу таких мегасанкций, по сравнению с которыми нынешние покажутся цветочками», — пишет ресурс.
Ранее мы сообщали, что Путин и Макрон обсудили вопрос Донбасса.