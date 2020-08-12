Судьба «Л/ДНР» будет решена – источник о том, что будет с Донбассом, если РФ введет войска в Республику Беларусь

Информационный ресурс ОРЛО «Луганский инсайд» не исключает, что РФ может ввести войска в Республику Беларусь.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Луганский инсайд».

Автор публикации считает, что данный сценарий развития событий станет возможным, если президент РБ Александр Лукашенко не сможет справиться с протестами.

« У Лукашенко может просто не остаться другого выбора, кроме как обратиться за «помощью» к РФ. По сути этого выбора у него уже нет. Если он не решится на этот шаг – его просто сметут», — пишет ресурс.

Если РФ введет свои войска в Республику Беларусь, тогда страны неизбежно объединяться в Союзное государство.

« У России тогда развяжутся руки и для решения украинского вопроса. Судьба «Л/ДНР» также будет решена в сжатые сроки», — пишет ресурс.

Также ресурс предполагает, что данный сценарий может и не реализоваться. Ведь, в Кремле понимают, что за вторжение в Беларусь, против России страны Запада введут новые санкции.

«Российские элиты боятся санкций западных партнеров. В случае, если РФ начнет резкие движения, то Запад нарисует Путину перспективу таких мегасанкций, по сравнению с которыми нынешние покажутся цветочками», — пишет ресурс.

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