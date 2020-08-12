Путин и Макрон обсудили вопрос Донбасса: политики пришли к важной договоренности

Сегодня, 12 августа, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. В Кремле сообщают, что инициатором телефонного звонка стал руководитель Франции. Политики обсудили ситуацию в Ливанской Республике, ситуацию в Беларуси, а также обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Главы государств позитивно оценили перемирие, которое сейчас сохраняется в зоне боевых действий на Донбассе. Также дана позитивная оценка подписанным ТКГ «Мерам по усилению режима прекращения огня».

Кроме того, руководитель РФ в разговоре с Макроном, продолжил настаивать на прямом диалоге руководства Украины с так называемыми «Л/ДНР».

«Президент РФ подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам Минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правого оформления особого статуса Донбасса», — сообщает пресс-служба руководителя РФ.

Известно, что лидеры договорились продолжать совместную работу в рамках «нормандского формата».

Кроме того, по информации Telegram-канала «Легитимный» Макрон и Путин обсудили письмо Дмитрия Козака, которое он направил советникам лидеров стран «нормандской четверке». В письме, как известно, Козак грозился выйти из формата переговоров политических советников лидеров стран «нормандской четверки».

Но, как сообщает ресурс со ссылкой на источник, Путин заверил Макрона, что РФ не будет выходить из данного формата переговоров по Донбассу.

Кроме того, Макрон позитивно оценил телефонный разговор Путина и Зеленского. Французский лидер предложил Париж, как место для встречи президента РФ и президента Украины.

Также ресурс пишет, что Макрон в разговоре с Путиным затронул тему обмена пленными между Украиной и «ЛДНР»/РФ.

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