Мы такого не ожидали — Никонорова ответила на новое предложение Кравчука по Донбассу

Так называемые «руководители ДНР» негативно оценили инициативу Кравчука по переформатированию положения об особом статусе Донбасса. С публичным заявлением выступил представитель «ДНР» в ТКГ, «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Об этом сообщили сепаратистские СМИ, передает «НБН».

Никонорова считает, что украинские представители на Минской площадке действуют неэффективно и демонстрируют совершенно неглубокое понимание Минского процесса. Представительница сепаратистов глубоко разочарована в Кравчуке.

«Мы увидели, что Украина имеет очень поверхностное понимание Минского процесса. Мы не ожидали, что люди с таким богатым политическим опытом будут пытаться навязать нам измененные условия четко установленных соглашений», — сказала Никонорова.

Представительница «ДНР» отметила, что слова Кравчука о необходимости видоизменить Минские соглашения привели ее в недоумение. Она заявила, что нет никакого смысла отходить от четко прописанных договоренностей.

«Украина должна решиться на конституционные реформы, а особый статус Донбасса должен быть прописан в основном законе Украины», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщалось ранее, Кравчук хочет предоставить Донбассу новый статус: официальное заявление экс-президента.