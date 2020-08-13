Очередное заседание ТКГ пройдет 18 августа

Это станет первым заседанием ТКГ под председательством первого президента Украины Леонида Кравчука.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на брифинг Владимира Зеленского.

По словам президента, уже на следующей неделе 18 августа пройдет очередное заседание ТКГ. Правда, на этот раз украинская делегация будет под председательством Леонида Кравчука:

«Я уверен, что процесс переговоров будет продолжаться. Встреча назначена на 18 августа… Встреча будет уже в новом формате, с Леонидом Кравчуком».

Главной темой переговоров, отметил Зеленский, станет предстоящий обмен пленными и соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук назвал свои «красные линии» на переговорах в ТКГ.