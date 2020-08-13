Выборы мэра Киева: Дубинский назвал Притулу «техническим кандидатом» Кличко

Депутат Александр Дубинский уверен, что шоумен Сергей Притула участвует в выборах только для того, чтобы отнять голоса у Ирины Верещук и не пропустить её во второй тур выборов столичного мэра.

Таким мнением «слуга» Дубинский поделился в эфире телеканала «НАШ», сообщает «НБН«.

«Люди хотят видеть новые лица в политике. Есть спрос на шоуменов… Но Притула — это технический кандидат Кличко, потому что такой ход просто размывает голоса избирателей».

Он добавил, что «Слуги народа» должны проводить более жесткую предвыборную кампанию, если хотят выиграть выборы в Киеве:

«Это вполне реально, если серьезно заняться кампанией. Я не являюсь частью киевского штаба, я не знаю, что они там готовят для Верещук… А выступаю против Кличко потому, что ему надо сбить рейтинг. Люди должны видеть, что он коррупционер».

Дубинский подчеркнул, что Ирине Верещук будет очень трудно выйти во второй тур выборов мэра Киева, если она не позаботиться о мощной кампании:

«Сегодняшние рейтинги показывают, что Притула обходит Верещук и она не прорвется во второй тур. Ей нужна яркая предвыборная кампания, если она не хочет пролететь в октябре».

Напомним, ранее мы сообщали, что Притула будет баллотировать на пост мэра Киева от партии «Голос».