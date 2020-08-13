Это в интересах Украины — в «Слуге народа» заявили, что Лукашенко должен оставаться в кресле президента РБ

Народный избранник Евгений Шевченко рассказал, почему поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси.

Об этом «слуга» Шевченко рассказал в эфире телеканала «Украина 24», сообщает «НБН«.

«Хочу объяснить, почему решил поздравить Александра Лукашенко. Понимаю своих коллег из фракции, которые не разделили моего поступка. Но я за демократию и геополитические интересы Украины».

Депутат отметил, что прежде чем защищать протестующих, украинским политикам нужно думать об интересах своей страны и что будет с нами после всех этих событий:

«Мне кажется, в любом случае — удержится «батька» или его скинут — там будет править Россия. Они отнимут себе Беларусь. Поэтому наша главная задача — чтобы остался Лукашенко. Нравится это кому-то или нет, но Лукашенко выгодный для Украины. Он уже показал себя как независимый президент. Независимый как от Запада, так и от России».

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко согласился на все условия Путина.