Беларусь срывает выдачу боевиков ЧВК «Вагнер» Украине: названы причины
Беларусь отказала в организации визита генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой для переговоров о выдаче боевиков ЧВК «Вагнер», якобы из-за внутриполитических процессов, проходящих в стране.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.
Как считает журналист Юрий Бутусов, на позицию Минска в данном случае повлияло давление со стороны Москвы.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на инсайдерский источник в среде дипломатов.
«Украинские дипломаты опасаются, что Россия оказывает давление на Беларусь, с целью не выдачи преступников Украине», — подчеркнул Бутусов.
Как отметил Бутусов, офис Генерального прокурора Украины неоднократно обращался к официальному Минску с просьбой организовать визит Венедиктовой, однако власти Беларуси постоянно срывают этот процесс.
Ранее сообщалось о том, что Путин не отдаст Беларусь оппозиции.