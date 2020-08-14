Беларусь срывает выдачу боевиков ЧВК «Вагнер» Украине: названы причины

Беларусь отказала в организации визита генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой для переговоров о выдаче боевиков ЧВК «Вагнер», якобы из-за внутриполитических процессов, проходящих в стране.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Как считает журналист Юрий Бутусов, на позицию Минска в данном случае повлияло давление со стороны Москвы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на инсайдерский источник в среде дипломатов.

«Украинские дипломаты опасаются, что Россия оказывает давление на Беларусь, с целью не выдачи преступников Украине», — подчеркнул Бутусов.

Как отметил Бутусов, офис Генерального прокурора Украины неоднократно обращался к официальному Минску с просьбой организовать визит Венедиктовой, однако власти Беларуси постоянно срывают этот процесс.

Ранее сообщалось о том, что Путин не отдаст Беларусь оппозиции.