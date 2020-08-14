Путин не отдаст Беларусь оппозиции: что задумал глава Кремля

Для Кремля уход Лукашенко с поста президента Беларуси по воле народа был бы наихудшим вариантом.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Путина пугает то, что события в Беларуси могут послужить примером, как нужно поступать с диктаторами.

Именно поэтому, по мнению российского оппозиционного политика Леонида Гозмана, Кремль готов пойти на любую, даже самую жуткую авантюру, чтобы не допустить демократических преобразований в Беларуси путем смещения Лукашенко с поста президента республики.

«Кремль не отдаст Беларусь оппозиции. Путин лично очень плохо относится к Лукашенко, хотел бы видеть на его месте кого-то другого, но не может допустить смещения Лукашенко волей народа», — считает политик.

По мнению Гозмана, не исключается вариант и прямого вторжения российских войск на территорию республики Беларусь. Такое вторжение, может быть даже «под соусом» защиты белорусов от Лукашенко, если это потребуется.

Путин пойдет на любой вариант, лишь бы в Беларуси не одержала победу демократия, считает политик, даже, возможно, и по украинскому сценарию с целью защиты «русскоговорящих».

Ранее сообщалось о том, что Россия стягивает войска к границе с Беларусью.