Народный депутат Новинский призвал Зеленского признать Лукашенко легитимным президентом Республики Беларусь

Народный депутат Украины Вадим Новинский призвал главу государства Владимира Зеленского признать результаты выборов в Республике Беларусь и поздравить с Александра Лукашенко с победой.

Об этом сообщил «Диалог.UA», со ссылкой на Facebook-аккаунт Вадима Новинского, передает НБН.

Народный депутат Вадим Новинский хочет, чтобы президент Украины поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, и тем самым признал легитимность президентских выборов в РБ.

Народный избранник утверждает, что «определенные силы белорусского общества хотят изменить результаты выборов силовым способом».

Депутат напомнил, что Беларусь является стратегическим и экономическим партнером Украины и предоставляет площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Новинский отметил, что «выбор» белорусского народа уже признали РФ и КНР.

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