Народный депутат Новинский призвал Зеленского признать Лукашенко легитимным президентом Республики Беларусь
Народный депутат Украины Вадим Новинский призвал главу государства Владимира Зеленского признать результаты выборов в Республике Беларусь и поздравить с Александра Лукашенко с победой.
Об этом сообщил «Диалог.UA», со ссылкой на Facebook-аккаунт Вадима Новинского, передает НБН.
Народный депутат Вадим Новинский хочет, чтобы президент Украины поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, и тем самым признал легитимность президентских выборов в РБ.
Народный избранник утверждает, что «определенные силы белорусского общества хотят изменить результаты выборов силовым способом».
Депутат напомнил, что Беларусь является стратегическим и экономическим партнером Украины и предоставляет площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Новинский отметил, что «выбор» белорусского народа уже признали РФ и КНР.
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