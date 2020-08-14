Это будет конец для Лукашенко – Гончаренко рассказал, что произойдет в Беларуси в ближайшие дни

Ближайшие дни могут стать судьбоносными для Республики Беларусь. Так считает народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Если на улицы городов выйдут сотни тысяч белорусов, то это, по словам нардепа, станет «концом для Лукашенко».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал Алексея Гончаренко.

По словам народного избранника, вчера, 13 августа в Беларуси был «переломный» день. Он отметил, что вчера был день мирных протестов: силовики перестали атаковать людей, отпустили более тысячи ранее задержанных людей, а министр МВД РБ извинился за насилие на улицах.

По словам Гончаренко, это свидетельствует, что «народ побеждает», и все уже начинают думать, что будет после Лукашенко.

«А это «после Лукашенко» наступит очень скоро. Люди устояли. Лукашенко не смог закатать всех в асфальт», — заявил нардеп.

Народный избранник считает, что ближайшие выходные станут ключевыми для РБ.

«Если в Минске выйдут сотни тысяч людей на улицы – это будет конец для Лукашенко. На этом будет точка, после которой ему уже будет некуда деваться», — заявил народный избранник.

По словам Гончаренко, сейчас у белорусского лидера есть три варианта.

«Либо он объявляет себя президентом, но тогда, его сметут за пару дней, либо он объявляет перевыборы. Но, это тоже конец, на перевыборах у него нет никаких шансов. И третий вариант – пытаться затягивать время», — сказал нардеп.

По словам народного избранника, Лукашенко должен объявить перевыборы, но уже без своей кандидатуры. Тогда, в стране состоится транзит власти.

Ранее мы сообщали, что экс-советник Путина не исключает, что Кремль уже направил силовиков в Республику Беларусь.