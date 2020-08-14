Вооруженные силы Украины заставили российских оккупантов понервничать: это произошло на границе с Крымом

В Херсонской области, вблизи границы с оккупированным Крымом, в течение нескольких минут были приведены в полную боевую готовность реактивные системы залпового огня «Смерч» и тактические ракетные комплексы «Точка-У» ВСУ.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Так, в соответствии с приказом командующего ООС ВСУ Сергея Наева прошли плановые тренировки по слаженности боевых расчетов.

300-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Смерч» и тактические ракетные комплексы «Точка-У» за считанные минуты были приведены в полную боевую готовность, продемонстрировав умение расчетов к отражению противника, в случае наступления российских оккупантов на юге страны.

«Благодаря хорошим умениям и навыкам наши воины демонстрируют хорошую военную подготовку и высокое профессиональное мастерство», — прокомментировал результаты учений Наев.

Как отметил командующий, боевые расчеты в установленное время четко прошли на марше и, заняв огневые позиции, отработали точное наведение на определенные цели, после чего техника с расчетами вернулась в пункты постоянной дислокации.

Ранее сообщалось о том, что на Донбассе может начаться новая активная фаза войны.