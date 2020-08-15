Закончит, как Ющенко — политтехнолог Сергей Гайдай рассказал о судьбе Зеленского

По мнению Гайдая, нынешний президент Украины постепенного превращается в третьего президента Виктора Ющенко.

Об этом эксперт рассказал в интервью «Фактам«, пишет «НБН«.

«Зеленский со своей командой не нарисовали новый образец власти… Они просто заехали в то, что было выстроено годами. И теперь Зеленский медленно, но уверенно превращается в Ющенко. Последний смог стать президентом благодаря лозунгам «бандитам тюрьмы» и «закон один для всех». А по итогу, максимум чего он добился — это «ці руки нічого не крали». Ну да, он, может не воровал… А вот все вокруг него активно воровали. Мне кажется, такой же будет судьба Зеленского».